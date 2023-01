Pet Eterno passa a oferecer mudas de plantas e catálogo de bichinhos para adoção

O programa Pet Eterno, serviço de recepção de corpos de animais de estimação oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, passou a oferecer uma mudinha de planta aos donos dos bichinhos falecidos e um certificado ao deixar o seu pet no local. O equipamento está em funcionamento desde novembro de 2022 e recebe cachorros, gatos, pássaros, anfíbios, répteis, coelhos e roedores.

Além dessa recordação, os munícipes também terão acesso, por meio de um QR Code, ao catálogo com os animaizinhos disponíveis para adoção no Departamento de Proteção Animal (DPAN).

O prefeito Guti esteve na unidade do Pet Eterno localizada no Bonsucesso na manhã desta quinta-feira (19) para anunciar a ampliação do projeto. “O tutor pode plantar a mudinha em memória e homenagem ao seu bichinho onde preferir. E, com o catálogo, quem sabe não encontre o seu próximo amiguinho para amar e preencher o vazio com muito carinho? Independente de você ter perdido um bichinho ou não, é possível adotar no DPAN, pois nossas equipes estão disponíveis para te atender da melhor forma possível”, ressaltou Guti.

A Prefeitura possui duas unidades para esse acolhimento, que funcionam todos os dias das 7h às 12h e das 13h às 19h na rua Dona Catharina Maria de Jesus, 708, Bonsucesso, e na avenida Benjamin Harris Hunnicutt, 1.509, Vila Rio de Janeiro.

Para utilizar o serviço gratuito o munícipe deve apresentar documento com foto, comprovante de endereço e preencher cadastro. O animal deve ser levado até uma das unidades e estar embalado em saco plástico resistente de cor preta. Os corpos serão mantidos em ambiente refrigerado e, posteriormente, encaminhados à incineração. A Prefeitura não realiza o sepultamento de animais.

DPAN

É possível adotar um animal pelo email [email protected] e presencialmente no DPAN, que fica na rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h, exceto feriados. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 2436-3658 / 3656 e no site https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/, que também contém fotos dos animais.