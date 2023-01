Guarulhos registrou 145 mortes no trânsito em 2022

Guarulhos registrou 145 mortes por acidente de trânsito no ano passado. O número apresentou um aumento de 3% em relação a 2021, quando foram contabilizados 141 óbitos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (19) pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP).

Novembro foi o mês com mais casos de vítimas fatais, com 17 mortes, sendo 41% a mais do que o registrado no mesmo mês do ano anterior, que somou 12. Em 2022, os seguintes meses com mais mortes foram setembro e agosto (16); outubro e abril (13); janeiro, fevereiro e março (12); junho (10); maio, julho e dezembro (8). Em 2021, o mês com mais casos foi dezembro, que contabilizou 10 mortes.

Assim como em 2021, motocicletas seguiram como principais veículos de locomoção das vítimas. Apesar disso, houve uma redução de 14%, passando de 65 casos para 56. Em 2022, pedestres apareceram em seguida, com 48 ocorrências.

Em relação ao tipo de acidente atropelamentos seguem em primeira posição, com 57 casos contabilizados, 14% a mais que em 2021, quando somavam 50, seguido de colisão (43) e choque (23). Condutores são as principais vítimas fatais, representando 51,72% delas.

Os acidentes ocorreram principalmente em vias municipais, onde foram contabilizados 54,48% deles, rodovias representaram 37,93%.

Vítimas

Jovens entre 18 e 24 anos registraram maior quantidade de casos de mortes em decorrência de acidentes de trânsito, somando 20 ocorrências durante o ano, assim como em 2021, quando lideravam a lista com 31 casos. Este ano, homens representam 78,62% delas e mulheres 20,69%.