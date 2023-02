Artesp alerta: objetos soltos dentro de veículos podem causar graves acidentes nas rodovias

O retorno de viagens é marcado por boas lembranças, mas também por bagagem extra, já que é comum voltar com recordações ou até mesmo presentes para os amigos e familiares. É importante tomar cuidado com o excesso de bagagem, pois a acomodação incorreta ou o transporte de objetos soltos dentro do carro podem levar o condutor do veículo a causar um acidente grave na rodovia. Por isso, a ARTESP – Agência de Transporte de São Paulo selecionou algumas dicas para uma viagem segura.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transportar objetos soltos dentro do veículo é uma infração grave, e pode levar a multa de R$ 195,23, além de cinco pontos na carteira. Em caso de uma frenagem de emergência ou manobra brusca, os objetos podem se mover e atingir o motorista, passageiros ou partes importantes do carro. Além disso, numa frenagem brusca, o peso aparente de um objeto sofre significativo aumento. Por exemplo, um item de apenas 3 quilos, dentro de um veículo que se desloca a uma velocidade de 80 km/h, pode ter seu peso aumentado em até 80 vezes quando o veículo se aproxima da parada total (velocidade igual à 0 km/h). Em outras palavras, significa que o objeto de 3 quilos pode causar danos proporcionais a um objeto de até 240 km/h. Em outro exemplo, uma mala de 7 kg pode atingir até 350 kg quando a velocidade inicial do veículo é de 60 km/h.

“Os carros são pensados para suportar um peso – previamente projetado pela montadora – de bagagens, em espaços destinados especificamente para isso. Para grandes volumes, o porta-malas deve ser utilizado, e para os menores que ficam mais acessíveis ao motorista ou passageiro, o porta-luvas é o indicado”, comenta o Diretor de Operações da ARTESP, Walter Nyakas.

Para uma viagem tranquila a Agência recomenda:

Acomode as bagagens de forma que não atrapalhem a visão do motorista;

Não coloque objetos, nem mesmo os pequenos, em cima do tampão interno do porta-malas;

Coloque bagagens mais pesadas primeiro;

Para volumes mais pesados, aconselha-se colocá-los no fundo e nas laterais do porta-malas;

Já para mochilas, sacolas e objetos mais leves, utilize o centro do compartimento ou coloque por cima das malas;

Distribua o peso de forma igual para não sobrecarregar apenas um lado do carro.

Excesso de peso também pode ser um problema

Além dos perigos de trafegar com objetos soltos dentro do veículo, o excesso de peso também é um vilão. Ele pode influenciar no maior gasto de combustível e aumentar o risco de danificar rodas, freios, pneus e até o motor.