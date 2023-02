Univesp abre inscrições para 150 vagas em 9 cursos em Guarulhos

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) abriu inscrições para o vestibular 2023 do polo Univesp Guarulhos. São oferecidos nove cursos em três eixos básicos de ingresso, com 50 vagas em cada: licenciatura (letras, matemática e pedagogia), computação (ciência de dados, engenharia de computação e tecnologia da informação) e negócios e produção (administração, engenharia de produção e tecnologia em processos gerenciais).

As inscrições vão até as 23h59 do dia 30 de março e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. O custo da inscrição é de R$ 51,75.

A avaliação, composta de prova objetiva e redação, ocorrerá no dia 28 de maio, às 13h. Os locais de prova serão divulgados no dia 19 do mesmo mês. Para participar é necessário ter concluído o ensino médio ou ter o término previsto até o período da matrícula. O início das aulas está previsto para o final de julho de 2023.

Cursos

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), plataforma online na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas como assistir a videoaulas, acessar material didático e bibliotecas digitais e tirar dúvidas sobre o conteúdo com facilitadores.

Univesp – Polo Guarulhos

Os polos são espaços onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo. No local também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e esclarecidas dúvidas.

Serviço

O polo Univesp Guarulhos está localizado no CME Adamastor, na avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo.

Telefone: (11) 2408-7603

E-mail: [email protected]