Programa Saúde Agora abre quatro UBSs no sábado

Neste sábado (25) todas as regiões de saúde (Centro, Cantareira, São João e Pimentas) serão contempladas com a abertura de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para atender os munícipes. As unidades são Parque Cecap, Jardim Acácio, Jardim Fortaleza e Nova Cidade, que receberão a população das 8h às 16h pelo programa Saúde Agora.

Das quatro UBS em funcionamento, somente a Nova Cidade não é polo das vacinas Coronavac e Pfizer infantis. Portanto, as outras três unidades devem ser procuradas para a imunização de crianças. Aquelas acima de três anos de idade devem ser vacinadas com Coronavac, já as acima de seis meses devem ser imunizadas com a primeira dose da Pfizer Baby. Por sua vez, os pequenos com cinco anos ou mais devem receber a dose inicial da Pfizer Pediátrica.

As unidades abertas no sábado também são uma oportunidade para pessoas de 15 a 59 anos não vacinadas ou sem comprovante de vacinação contra a meningite C receberem a dose contra a doença, que teve a faixa etária ampliada até o final de fevereiro ou enquanto durarem os estoques. Para se vacinar basta comparecer a uma das UBS e apresentar documento com foto, carteirinha de vacinação e o Cartão Nacional de Saúde (CNS), se tiver.

Além da vacinação, disponível nas UBS sem a necessidade de agendamento, há outros serviços disponibilizados neste sábado, como dispensação de medicamentos, curativos, testes rápidos para a detecção de covid-19, HIV, sífilis e hepatites B e C, bem como aferição de pressão arterial e de glicemia mediante pedido médico.

Apenas consultas médicas e o exame de prevenção ao câncer do colo do útero (Papanicolau) devem ser agendados previamente, na própria UBS, ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78, Parque Cecap

UBS Jardim Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2.007, Jardim Acácio

UBS Jardim Fortaleza: rua Hilário Pires de Freitas, 166, Jardim Fortaleza

UBS Nova Cidade: rua Ângelo Roberto Orsomarso, 146, Jardim Nova Cidade