Guarulhos inicia vacinação com a Pfizer bivalente em idosos 60+ na próxima segunda

A partir de segunda-feira (6) a Prefeitura de Guarulhos inicia a vacinação de idosos com 60 anos ou mais com a dose de reforço da Pfizer bivalente contra a covid-19. A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, exceto a Paulista, que está em reforma.

Para se vacinar é necessário ter recebido as duas doses do esquema vacinal primário, ou a dose única, há pelo menos quatro meses e apresentar o comprovante de vacinação e um documento com foto. Os endereços das UBS podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

A vacina bivalente oferece proteção contra a variante original do vírus causador da covid-19 e contra as cepas que surgiram posteriormente, incluindo a ômicron.

De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado no dia 24 de fevereiro, desde o início da vacinação Guarulhos aplicou 3.587.633 doses contra a covid-19. A Secretaria da Saúde reforça a importância de todas as pessoas acima de seis meses manterem o esquema vacinal completo.