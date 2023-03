Parceria entre Prefeitura e Defensoria garante atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica

A Prefeitura de Guarulhos iniciou uma parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para atendimento às mulheres em situação de violência doméstica na Casa das Rosas, Margaridas e Betes, o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8) para um público de mais de 200 pessoas durante a abertura oficial do Mês da Mulher no auditório da Secretaria da Educação, no Macedo.

O acordo prevê um defensor público para atender mulheres que sofreram violência doméstica diretamente na Casa das Rosas, Margaridas e Betes. Ele oferecerá de forma objetiva e qualificada orientações e procedimentos jurídicos, o que possibilitará agilizar ainda mais os serviços de assistência às mulheres em Guarulhos.

Na ocasião também foram entregues a 221 mulheres atendidas pelas Casas e Espaços Clara Maria os certificados dos cursos de capacitação do projeto De Bem com a Vida, uma parceria da administração municipal com o governo federal, ministrados nos equipamentos da Subsecretaria de Política para as Mulheres no ano passado.

“Hoje é um dia de conquista e luta das mulheres que são protagonistas: trabalham e muitas sustentam o lar ou estão junto ao marido. Parabéns a todas”, disse o vice-prefeito, Professor Jesus, que representou o prefeito Guti.

A subsecretária de Políticas para as Mulheres, Verinha Souza, lembrou que o 8 de março (Dia Internacional da Mulher) simboliza a luta feminina ao longo do tempo e representa reivindicações por melhores condições de trabalho e direitos sociais e políticos. “É uma luta em busca por mais respeito e participação social. A violência, o desrespeito e o tratamento com desqualificação a nós, mulheres, ainda é muito elevado. Nossa resposta a isso é continuar lutando e transformando a sociedade em busca de equidade e justiça social”, comentou.

A Defensoria Pública é uma instituição jovem no Estado de São Paulo e não está ainda presente em todos os municípios, de acordo com a 2ª defensora pública-geral, Mara Renata da Mota Ferreira. “No nosso dia a dia notamos que as mulheres são 80% dos que procuram pelo nosso atendimento e que elas estão sempre numa situação de vulnerabilidade maior que a dos homens. Isso nos mostra o quanto temos que expandir a atuação e avançar na garantia dos direitos das mulheres. Nosso objetivo é ficar mais próximo dessa população vulnerável para um atendimento qualificado e humanizado”, disse Mara.

O público presente assistiu também à palestra Conquistas e Desafios, proferida pela instrutora de meditação, planejamento estratégico e marketing pessoal Ângela Lessa.

O evento teve ainda a participação do secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum, da presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad), Dalila Figueiredo, da assessora da deputada federal Maria Rosas, Marta Alves, da inspetora da Delegacia de Polícia da Mulher, Denise Delfim, da presidente do Conselho de Políticas para as Mulheres, Irene Araujo, e da responsável pela Patrulha Maria da Penha da GCM, Inspetora Darci.

Ao longo de março mês a Subsecretaria promoverá 25 palestras gratuitas sobre temas relacionados às mulheres, como violência doméstica, relacionamento abusivo, desafio de ser mãe solo, empreendedorismo feminino, entre outros, em empresas e nas Casas e Espaços da Mulher Clara Maria. A programação completa pode ser consultada no link https://bit.ly/MulheresAgenda.