Proteção animal de Guarulhos recebe o Selo de Referência Nacional em Ação Social

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos recebeu nesta segunda-feira (13), pelo segundo ano consecutivo, o Selo de Referência Nacional em Ação Social, entregue pela Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação (Ancec), em cerimônia realizada em Brasília.

O órgão, ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), foi novamente laureado devido à continuidade durante 2022 das castrações gratuitas de cães e gatos, com cerca de mil vagas ofertadas mensalmente à população, da promoção de eventos de adoção, das ações de fiscalização e resgate, do Educa Pet, que no ano passado levou conscientização sobre cuidados com cães e gatos a mais de 12 mil crianças, da abertura de diversos pet parks, entre outras iniciativas para a promoção do bem-estar animal na cidade.

Laureado pela Ancec com a Cruz da Referência Nacional pela gestão eficiente no município, o prefeito Guti falou sobre o desenvolvimento da proteção animal em Guarulhos. “Em poucos anos conseguimos mudar o conceito do que deve ser a relação entre o poder público e os animais. Acreditamos que os animais resgatados merecem cuidados e uma nova chance de viverem em família por meio da adoção. Dessa forma, pouco a pouco estamos dando passos importantes para aprimorar os serviços prestados pelo DPAN, inclusive com a reforma do abrigo localizado no Bonsucesso, que vai oferecer maior capacidade e qualidade de vida aos animaizinhos que por lá passarem”.

Também compareceram à cerimônia Juliana Kopczynski, diretora do DPAN, e Professor Jesus, vice-prefeito, homenageado com o Selo de Referência Cultural pela atuação como titular da Secretaria de Cultura de Guarulhos.

DPAN

Fundado pela atual gestão em abril de 2017, o Departamento de Proteção Animal tem capacidade para abrigar cerca de 200 cães e gatos na sede de Bonsucesso, atualmente em reforma para ampliação. No local também são realizadas cirurgias de esterilização de cães e gatos, preparação dos animais e atendimento para adoção.

Em serviços externos, a equipe do DPAN promove palestras sobre cuidados com pets nas escolas de Guarulhos, fiscalização de denúncias de maus-tratos, resgate de animais feridos, eventos de adoção e capacitações para servidores que atuam na área em parceria com a Secretaria de Justiça e a Delegacia de Crimes Ambientais.