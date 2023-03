Passageiros do Terminal Cecap recebem ação de saúde com medição de pressão e teste de glicemia

Nesta sexta-feira (17), a EMTU, em parceria com a Escola Grau, vai realizar, no Terminal Metropolitano Cecap, uma ação de saúde para os passageiros. Testes de glicemia e medição de pressão arterial estarão disponíveis e, além disso, técnicos vão interagir com os passageiros transmitindo informações sobre saúde e bem estar.

Escola Grau – Presente em todas as regiões do Brasil, o Grau Técnico é a maior rede privada de Ensino Técnico no Brasil, com mais de 30 cursos e 100 mil alunos matriculados.



Evento – Ação de saúde

Data: 17/03/2023

Horário: 10h às 14h

Local: Terminal CECAP



Endereço: Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, S/N, Parque Cecap Guarulhos