Exposição de viaturas históricas marca 60 anos do 5º Grupamento de Bombeiros

No dia 23 de março de 1963 ocorreu a inauguração do Destacamento de Bombeiros de Guarulhos, localizado na avenida Monteiro Lobato nº 500, no bairro Macedo. Atualmente a unidade possui oito estações de bombeiros que atendem os municípios de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Mairiporã.

Para celebrar o 60º aniversário, a equipe preparou, no Internacional Shopping, uma exposição de viaturas históricas e fotos antigas do Corpo de Bombeiros. A mostra termina nesta terça-feira (21) e pode ser visitada na entrada VIP do shopping.

Ainda em comemoração, o 5º Grupamento de Bombeiros realiza, no dia 23 de março, uma solenidade cívico-militar onde serão homenageados com entrega de honrarias todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram ou contribuem com o 5º Grupamento de Bombeiros.