Passeio gratuito na van do programa Lixo Zero Guarulhos tem inscrições abertas

Nesta sexta-feira (24), das 8h15 às 15h30, a Prefeitura promove mais uma edição do passeio gratuito na van do programa Lixo Zero Guarulhos. Os participantes serão levados para conhecer locais essenciais para a gestão de resíduos domiciliares na cidade, como uma cooperativa de catadores, uma área de compostagem de resíduos orgânicos e um aterro sanitário. Para fazer a inscrição e obter mais informações acesse o link https://forms.gle/rxFHBToAhxZ2ZFzW9.

Organizado pela Secretaria de Serviços Públicos, o passeio tem participação livre para pessoas com idade a partir de 16 anos e objetiva ampliar a visão dos cidadãos sobre a importância do consumo responsável e da separação dos materiais recicláveis e orgânicos do lixo comum para a construção de uma cidade mais limpa e sustentável, bem como para a preservação do meio ambiente.

Roteiro

8h15 – Ponto de encontro – Ecoponto Macedo: rua Soldado Estanislau Wojcik, 26 (atrás do Corpo de Bombeiros) – Vila Sant Anna;

10h – Aterro sanitário de Guarulhos (Jardim Cabuçu);

11h30 – Cooperativa de catadores Recicla Mais Guarulhos (região do Jardim Cumbica);

12h30 – Retorno ao Ecoponto Macedo;

13h30 – Saída do Ecoponto Macedo;

14h – Centro Educacional de Compostagem e Núcleo de Agricultura Urbana (Jardim Taboão);

15h30 – Encerramento no Ecoponto Macedo.