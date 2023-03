Operação integrada de segurança aborda 200 pessoas na região do Pimentas

Na última sexta-feira (17) uma operação integrada entre as forças de segurança da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, da Polícia Militar e da Polícia Civil foi realizada nos bairros Pimentas, Jardim Tupinambá e Jardim Presidente Dutra. Viaturas de duas e quatro rodas bloquearam estrategicamente vias da região para abordagens de motoristas e efetuaram rondas nas imediações com o apoio de um helicóptero.

Ao final as averiguações somaram 200 pessoas, com vistorias em 124 veículos, confecção de 146 autos de infração de trânsito e apreensões de 26 carros e 16 motocicletas. Além disso, uma pessoa foi detida por tráfico de entorpecentes e receptação e ficou à disposição da Justiça no 4º Distrito Policial.

As operações integradas são planejadas de acordo com as análises dos índices de criminalidade registrados pelos sistemas das forças policiais e das movimentações feitas por criminosos na cidade. Para contribuir com as ações o cidadão deve denunciar pelos canais oficiais quando suspeitar de atividades ilícitas. A GCM atende 24 horas por meio do telefone 153, e a PM pelo 190.