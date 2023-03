Prefeitura adquire quatro novos veículos para atender o serviço funerário de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos adquiriu três novas viaturas e uma minicarregadeira para uso no serviço funerário municipal. As viaturas do tipo furgão e picape são adaptadas para utilização em traslados funerários. Conhecida como bob-cat, a minicarregadeira será utilizada na Necrópole do Campo Santo, na Vila Rio de Janeiro, o maior cemitério da cidade, onde são realizados em média 370 sepultamentos por mês.

“A frota municipal agora soma doze automóveis, sete deles com menos de um ano de uso, nove para traslados funerários e outros três para serviços diversos nos quatro cemitérios na cidade. O investimento é importante para garantir um melhor atendimento às famílias em um momento tão difícil, a perda de um ente querido”, comentou Rodnei Minelli, secretário de Serviços Públicos.