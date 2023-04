Guarulhos recebe Semana da Saúde com atendimentos gratuitos

O Shopping Bonsucesso vai receber a Semana da Saúde, evento em parceria com o Sest Senat e que oferece atendimentos para o público em geral de forma gratuita. A ação acontece do dia 10 a 15 de abril, das 14h às 21h, e no dia 16 de abril, das 14h às 20h, no corredor da loja Kings.

Entre os serviços que serão oferecidos, a população poderá contar com avaliação nutricional, bioimpedância, teste de glicemia, aferição de pressão arterial, orientação de higiene bucal, além de aplicação de vacinas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento é por ordem de chegada.

Na área de terapias alternativas, serão oferecidos aurículoterapia, quiropraxia, quick massagem e osteopatia (utilização de técnicas de mobilização e manipulação das articulações e dos tecidos moles para ajudar o corpo a se curar).

Participe da Semana da Saúde, faça um check up e descubra novas formas de transformar sua vida, envolvendo a saúde física e mental.

O Shopping Bonsucesso funciona de segunda-feira a sábado das 10h às 22h, domingos e feriados das 14h às 20h e praça de alimentação, todos os dias, das 11h às 22h.