Prefeitura de Guarulhos inicia a entrega de 119 mil ovos de chocolate a todos os alunos da rede municipal

Caça aos ovos, gincanas, festa e muito, muito chocolate. A quarta-feira (5) foi marcada por grande diversão e festa nas unidades da rede de ensino de Guarulhos. O prefeito Guti participou das brincadeiras e iniciou a entrega de cerca de 119 mil ovos de chocolate de 180 gramas a todos os alunos das escolas da Prefeitura.

A distribuição dos ovos de chocolate na Páscoa e de brinquedos e jogos pedagógicos no mês de dezembro aos alunos da rede municipal por meio de licitação pública tornou-se lei no final do ano passado. A ação tem como objetivo acolher e integrar os estudantes de modo que eles tenham as mesmas oportunidades que as outras crianças da cidade.

A alegria e a festa feita pelos alunos com a entrega dos ovos tomou conta dos ambientes educacionais. “É muito gratificante realizarmos ações como esta, que trazem alegria às nossas crianças. Elas ficam felizes por serem lembradas e merecem esse comprometimento da administração. Não medimos esforços para beneficiar nossos alunos”, comentou Guti após levar os presentes e brincar com alunos da EPG Cesar Lattes, no CEU Continental.

Além dos ovos de chocolate ao leite, a Secretaria de Educação também adquiriu 3 mil unidades especiais com ingredientes diferenciados para crianças com restrições alimentares, o que garante que todos os alunos sejam contemplados. A compra obedeceu todos os trâmites legais por meio de processo licitatório e as unidades custaram 50% a menos do que o valor médio praticado no mercado, respeitando o princípio da economicidade, expresso na Constituição Federal.

O secretário de Educação, Alex Viterale, destacou que a iniciativa foi aprovada tanto pelas crianças quanto por suas famílias. “A distribuição dos chocolates está acontecendo de forma organizada em todas as unidades escolares da Prefeitura, ação que, além de criar momentos de alegria, proporciona igualdade, uma vez que muitos pais não têm condições financeiras de comprar os ovos de chocolate para seus filhos”.

A distribuição dos ovos segue até esta quinta-feira (6) em todas as unidades da rede municipal.