GCM apreende adolescente por ato infracional análogo ao furto de celular no Bosque Maia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu um adolescente por ato infracional análogo ao crime de furto de celular, um modelo Samsung Galaxy A31, no interior do Bosque Maia nesta terça-feira (4). A vítima procurou os agentes de patrulhamento em parques e praças e denunciou três indivíduos, sendo um deles o que furtou o aparelho, avaliado em 1,6 mil reais.

Após uma breve busca foi encontrado um menor de idade com as mesmas características físicas e do celular descritas na denúncia. Após a vítima reconhecer o autor e o aparelho os pais do adolescente foram solicitados a comparecer ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão realizou oitivas e determinou a lavratura de um boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao crime de furto.

O celular foi restituído ao proprietário e o caso foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude, órgão responsável pelo julgamento de todos os adolescentes que praticam atos infracionais.