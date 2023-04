Guarulhos lança o Plano de Segurança Viária para reduzir acidentes e ampliar a mobilidade urbana

A Prefeitura lançou nesta quarta-feira (5) o Plano de Segurança Viária de Guarulhos no CEU Continental. Desenvolvido pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), o objetivo do documento é melhorar a segurança no trânsito da cidade e oferecer mais opções de mobilidade urbana aos cidadãos.

O plano prevê a implementação de diversas medidas, como a criação de ciclovias e ciclofaixas, a instalação de semáforos inteligentes, a requalificação de espaços públicos e campanhas educativas para conscientizar a população sobre a importância do respeito às leis do trânsito.

O prefeito Guti participou da cerimônia de lançamento e comentou a iniciativa. “Acidentes de trânsito estão entre as principais causas de mortes no Brasil e, enquanto poder público, precisamos fazer algo para evitar que isso aconteça. Trabalhamos atualmente para colocar em prática tudo o que está relacionado no plano elaborado pela STMU”, afirmou o chefe do Executivo.

Já em fase de implementação pela secretaria, a expectativa é que o Plano de Segurança Viária traga benefícios significativos para a população da cidade, conforme explica o secretário Luigi Lazzuri Neto. “O plano vai contribuir para uma cidade mais segura e também para melhorar a mobilidade urbana. Esperamos contar com a colaboração de todos os guarulhenses para torná-lo uma realidade”, disse.



O Plano de Segurança Viária está disponível para consulta na página https://bit.ly/PlanoSegurancaViaria.