Cinco UBSs estarão abertas neste sábado pelo programa Saúde Agora

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Tranquilidade, Vila Rio de Janeiro, Bananal, Nova Bonsucesso e Pimentas estarão abertas neste sábado (15), das 8h às 16h, para atender a população pelo programa Saúde Agora.

Serviços como consultas médicas e exames de Papanicolau são os únicos que devem ser agendados previamente na própria UBS ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek).

Para atualizar o esquema vacinal de rotina, contra a covid-19 ou se imunizar contra a gripe ou meningite C, quem faz parte do público-alvo deve comparecer a uma das unidades com documento com foto e carteirinha de vacinação.

As UBS também realizam procedimentos como curativos, aferição de pressão arterial e glicemia mediante pedido médico, além de testagem rápida para detecção de covid-19, hepatites B e C, HIV e sífilis.

Serviço

UBS Tranquilidade

Avenida Emílio Ribas, 1.897 – Jardim Tranquilidade

UBS Vila Rio de Janeiro

Rua Lions, 40 – Vila Rio de Janeiro

UBS Bananal

Rua Martinica, 11 – Parque Santos Dumont

UBS Nova Bonsucesso

Rua Tapiramuta, 237 – Vila Nova Bonsucesso

UBS Pimentas

Rua Jaboatão, 84 – Pimentas