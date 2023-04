GCM recebe denúncia e recupera veículo furtado no Picanço

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperou nesta sexta-feira (14) um carro que havia sido furtado em Guarulhos há cerca de um mês. O Honda Civic branco, ano 2020, estava estacionado na rua Manoel Augusto Gomes, no Picanço, com o vidro da janela do motorista quebrado.

Munícipes estranharam a situação do carro e informaram a GCM pelo telefone 153 e pessoalmente no posto localizado no Lago dos Patos, na Vila Galvão. Após averiguação, foi encontrado o registro do furto.

A vítima, proprietária do carro, foi localizada e informou que já havia procedimentos junto à seguradora em andamento, inclusive com ressarcimento financeiro. Sendo assim, o seguro foi acionado e os envolvidos encaminhados ao 2º Distrito Policial, onde a autoridade lavrou um boletim de ocorrência para localização e entrega do veículo.