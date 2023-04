GCM prende homem por dano e tentativa de furto no Centro Cultural do Lago dos Patos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu um homem na madrugada desta sexta-feira (14) por dano, depredação e tentativa de furto no Centro Cultural e Museu Histórico, localizado no Lago dos Patos, na Vila Galvão. A equipe foi alertada após o disparo de um alarme controlado pela GCM que monitora o acesso ao local.

A resposta foi imediata e os agentes contiveram o suspeito ainda dentro do local, que estava revirado e com parte da fiação elétrica arrancada. Diante do flagrante, a área foi preservada e os envolvidos apresentados no 2º Distrito Policial. Após a perícia, a autoridade de plantão lavrou um boletim de ocorrência por dano, depredação e tentativa de furto. O autor ficou detido e à disposição da Justiça.