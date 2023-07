Luiza Possi, Duda Paiva e quadrilhas animam festa do padroeiro em São José do Barreiro

Luiza Possi, Duda Paiva, Banda Mantiqueira, orquestra de violas e poesia no belo casario colonial estão entre as atrações da Festa de São José, que celebra o padroeiro de São José do Barreiro entre os dias 13 e 16 de julho, de quinta a domingo. Em paralelo às celebrações religiosas, a festa tem shows todos os dias, comidas típicas e quadrilha, celebrando a tradição histórica da cidade, além de amistosos de futebol (confira a programação abaixo).

Entre as atrações dos quatro dias de festa, no domingo (16), a maratona musical tem a big band Mantiqueira, com seu sortido de música instrumental de sucessos da MPB e internacional; um revival dos The Beatles, com a banda Beatles 4ever e o romantismo da cantora Duda Paiva.

Passeios

Enquanto o visitante aproveita um show e outro, ainda é possível apreciar a gastronomia barreirense, tradicional e tropeira, e sua charmosa arquitetura centenária, a começar pela Igreja Matriz, dedicada a São José, uma construção de 1881.

“Preparamos uma programação musical variada que vai agradar a todos, com nomes conhecidos da música e grupos de quadrilhas que mantêm a tradição das danças típicas”, diz a secretária de Turismo de São José do Barreiro, Ana Paula Almeida.

Toda a programação é gratuita e ocorre na Praça da Matriz, a Praça Cel. Cunha Lara, no Centro.

Sobre São José do Barreiro

Portal do Parque Nacional da Serra da Bocaina, a cidade fica na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. Preserva um precioso patrimônio cultural e histórico que retrata períodos importantes do Brasil, desde o ciclo do café. São José do Barreiro também é conhecida por seus atrativos de natureza, turismo de aventura e culinária tropeira. Acompanhe nas redes sociais https://www.instagram.com/turismosjb/.

Festa de São José

– De quinta a domingo, 13 a 16 de julho

Quinta-feira, 13

– 21h: Show Orquestra de Violas AVIBA (São José do Barreiro)

– 23h: Show com Banda Véllim

Sexta, 14

– 15h: Banda Kilometros de Voltagem

– 20h: Grupo de Dança Teco-Teco Biru-Biru (quadrilha)

– 21h: Grupo Marginália Caipira

– 23h: Banda Mídia

Sábado, 15

– 9h: Amistoso de futebol de campo master Barreiro x UCE

– 14h: Banda da Polícia Militar

– 16h: Grupo Quartetum Brasil

– 20h: Grupo de Dança Carunxú Dí Mío (quadrilha)

– 21h: Trio Maroá

– 23h: Show Festa de Luiza Possi

Domingo, 16

– 9h: Amistoso de futebol de campo Sub 13

– 11h: Amistoso de futebol de campo Sub 15

– 13h: Banda Mantiqueira

– 15h: Beatles 4ever

– 22h: Show com Duda Paiva