São Sebastião é ponto estratégico para mergulhar em naufrágios, inclusive o ‘Titanic brasileiro’

Se você se considera aventureiro e adora explorar a história submersa, São Sebastião é o destino ideal! Segundo o site Naufrágios do Brasil, São Paulo abriga mais de 100 naufrágios catalogados, e muitos deles estão localizados no Litoral Norte. Em São Sebastião, há escolas e agências que levam turistas inexperientes, os que estão fazendo o batismo e mergulhadores já com carteirinha para vários naufrágios da região. Um dos mais emblemáticos é o famoso “Príncipe de Astúrias”, conhecido como o “Titanic brasileiro”.

Esse transatlântico afundou em 1916 com mais de 650 pessoas a bordo, durante uma travessia de Barcelona a Santos. Localizado a uma profundidade entre 20 e 50 metros, o Príncipe de Astúrias é considerado um dos mergulhos mais desafiadores do Brasil. Para explorá-lo, é necessário dominar técnicas avançadas de mergulho em naufrágios e contar com uma dose de sorte para acertar a janela de bom tempo, explica Ricardo Simões, instrutor de mergulho de uma das escolas de São Sebastião.

No entanto, o Litoral Norte também abriga diversos naufrágios rasos, inclusive a menos de 10 metros de profundidade, que são perfeitos para iniciar uma aventura subaquática. Um dos naufrágios mais acessíveis da região é o do navio Therezina. Após ser confiscado pelo Brasil durante a Primeira Guerra Mundial, esse navio alemão afundou em 1919. Atualmente, seus destroços estão a 17 metros de profundidade e, embora tenham se desmontado ao longo dos anos, ainda é possível encontrar peças como cabeços de amarração, mancais e partes do casco ao redor desse grupo principal de destroços. No fundo do mar, é possível avistar a parte da popa e a roda do leme.

Outro naufrágio muito procurado na região é o Velasquez. Pertencente a uma empresa inglesa, esse navio fazia regularmente a rota de Buenos Aires a Nova York. Em sua última viagem, além dos passageiros, transportava 2.000 sacas de café e carga variada com destino aos portos dos Estados Unidos e Canadá. No entanto, em 1908, o Velasquez afundou em Ilhabela, deixando um rico legado histórico subaquático para ser explorado.

Peixes e estátua de Netuno

A alta visibilidade debaixo da água no Litoral Norte contribui muito para a exploração subaquática. Além dos naufrágios, a fauna e a flora marinha são ricas. Ao mergulhar até os naufrágios, geralmente é possível ver de perto diversas espécies de peixe como donzela e sargentinho, que são coloridos, e até cardumes de robalo, conta a instrutora de mergulho Andréia Lima. “É um fundo de mar com bastante atividade. Tem coral-cérebro, arraias, algas e, dependendo da época, até pinguim. Agora nesta semana avistei dois pinguins”, relata.

Outro atrativo do fundo do mar do Litoral Norte é a estátua de Netuno, o Rei dos Mares, em Ilhabela. A poucos metros da superfície, a estátua é parada obrigatória de boa parte dos turistas que fazem passeio de barco e lancha. Quem está mergulhando, não deixa passar a oportunidade de um click ao lado da estátua, no fundo do mar. “É a foto para o Instagram”, conta Andréia.

Para todos

Com a companhia de um instrutor, qualquer pessoa acima de 10 anos, mesmo sem saber nadar, pode mergulhar com cilindro e desfrutar dessa experiência única, garante o instrutor de mergulho Ricardo Simões. Basta seguir as orientações do instrutor, geralmente dadas em mar raso, sobre os movimentos ao descer e retornar à superfície. Só não pode mergulhar quem tem pressão alta, grávidas ou se houver restrição médica para a atividade.

A instrutora de mergulho Andréia Lima, ressalta no entanto, que por questões de segurança o mergulho é sempre em dupla, nunca individualmente. Ela acrescenta que o período de agora, inverno, é perfeito para conhecer naufrágios do Litoral Norte porque a visibilidade do mar é ótima e não há grande interferências de correntes marítimas. Ela tranquiliza quem se preocupa com a temperatura. “A roupa de neoprene protege e a água não é gelada”, afirma.

Combo

São Sebastião conta com escolas de mergulho e agências que recebem turistas de várias regiões do Estado de São Paulo, principalmente da Capital, à procura do curso de mergulho, para fazer o “batismo”, e para mergulho com instrutor (para quem não possui certificado). Assim, todos podem vivenciar a emoção e a beleza dos mergulhos na região. Quando o tempo está bom, há a possibilidade de contemplar os naufrágios mais rasos que estejam em águas muito claras de barcos e lanchas, o que é um passeio espetacular.

Além das maravilhas submersas, São Sebastião também oferece praias deslumbrantes e a oportunidade de conhecer o charmoso centro histórico da cidade, assim como de fazer uma trilha na natureza da Serra do Mar, conciliando momentos de aventura, cultura e lazer. Então, prepare-se para mergulhar em naufrágios fascinantes e aproveitar tudo o que São Sebastião tem a oferecer. O mar espera por você!