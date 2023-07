Suzano recebe Festival da Coxinha e Costelada

O Suzano Shopping receberá dois eventos gastronômicos de dar água na boca para quem gosta de boa comida: o Festival da Coxinha e o Festival Costelada BBQ. Os eventos simultâneos vão de sexta-feira (14) até domingo (16), no estacionamento do shopping. Cervejas artesanais, shows e espaço kids também estão entre as atrações. A entrada no local é gratuita e aberta ao público em geral.

Serão vários expositores de coxinha, esta que é uma das campeãs da preferência dos brasileiros, como “A Poderosa”, “Sabor e Amor”, “Mathenhauer”, “Coxititas” e “Lataria”. O público terá à disposição dezenas de opções de tamanhos e recheios, salgados e doces, inclusive na versão vegana, além do famoso burger de coxinha.

E como são dois festivais em um mesmo fim de semana, o público também poderá se deliciar com suculentas costelas preparadas na brasa, no bafo, no fogo de chão, na parrilla ou na defumação, com a participação de assadores e churrasqueiros conhecidos, como “Paraty”, “Brasa BBQ Burger”, “Sal e Brasa”, “Espetoso Burger”, “O Bom e Velho Churrasco” (incluindo torresmo de rolo no cardápio), e o chef Dindo, que trará pratos típicos de comida brasileira.

Para completar, a festa contará com cervejas artesanais e sobremesas como churros, doces, entre outros.

O evento gastronômico em dose dupla é para toda a família, por isso, terá espaço kids com brinquedos infláveis e jump para a diversão da garotada. Animais de estimação também são bem vindos, pois o espaço é pet friendly, assim como o Suzano Shopping.

Para animar o ambiente que promete movimentar Suzano e região, a organização preparou apresentações musicais, para os três dias, com bandas ao vivo, com tributos a artistas consagrados.

Na sexta, dia 14, o horário é das 17h às 22h; já no sábado e domingo, dias 15 e 16, começa mais cedo, às 12h, e encerra às 22h. A entrada na área é gratuita; consumo e estacionamento são avulsos, à parte.

SERVIÇO:

“Festival da Coxinha + Festival Costelada BBQ” – Suzano Shopping

Quando: Dias 14, 15 e 16 de julho (sexta-feira a domingo).

Horários: sexta-feira (14) das 17h às 22h; sábado e domingo (15 e 16) das 11h às 22h.



Quanto: Entrada gratuita (consumo e estacionamento são avulsos, à parte).



Local: Estacionamento do Suzano Shopping.



Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano.

Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), site www.suzanoshopping.com.br ou telefone (11) 2500-7940.