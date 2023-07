Ecoponto no Jardim Álamo entra em fase final de construção

A Prefeitura de Guarulhos finaliza ainda neste mês as obras para a implantação, no Jardim Álamo, do 31º Ecoponto da cidade, localizado na rua Gentil da Silva Leite Filho, 15.

As intervenções foram iniciadas no início de junho e incluem a reforma completa da edificação existente no local, a adequação do piso externo e a construção de calçada, além da pintura completa da estrutura. Os trabalhos são realizados por servidores do Departamento de Manutenção e Conservação da Secretaria de Serviços Públicos.

Ecopontos

Os Ecopontos são locais para recebimento adequado e gratuito de entulho (resíduos de construção), como ferro e argamassa, além de solo, móveis, eletroeletrônicos, poda de árvores, utensílios em geral, plástico, papel, vidro e metal. Os materiais recebidos são separados e têm destino ambientalmente correto.

Cada munícipe pode deixar no Ecoponto mais próximo de sua residência até 1 m³ de materiais por dia, o que equivale a doze carrinhos de mão cheios ou a 20 sacos de 50 litros.

Para saber os endereços de todos Ecopontos da cidade basta acessar a página https://www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.