Sabor de SP 2023: Turismo dá início ao maior programa de valorização da gastronomia paulista

O maior programa de valorização da gastronomia do país começou esta semana, em Campinas (16 a 22 de julho), com o melhor da culinária, restaurantes típicos da região, aulas com chefs de cozinha premiados, capacitação para todo o setor e viagens com a imprensa (press trip). O evento é promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) em parceria com o Mundo Mesa, núcleo de inteligência em gastronomia; e Senac, uma das principais instituições de ensino de SP.

“É uma grande realização para o turismo paulista contemplar as riquezas gastronômicas de 35 municípios integrantes do Sabor de SP, incluindo Campinas e região diretamente ligados a esta ação e poder divulgar toda essa diversidade de sabores para o público”, afirma o secretário de Turismo e Viagens de SP, Roberto de Lucena.

Ao todo, serão dez semanas de evento até 2024, percorrendo cada uma das dez rotas gastronômicas reconhecidas pelo Estado e que aquecerão a economia de 28 regiões turísticas do Estado. O evento passará pelos seguintes municípios: Campinas, Ribeirão Preto, Registro, Araçatuba, Campos do Jordão, São Carlos, Santos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Marília, além da edição São Paulo, capital.

“O Sabor de São Paulo divulgará a diversidade gastronômica, a cultura e a história paulista, por meio dos mais emblemáticos produtores e restaurantes, envolvendo 240 cidades”, destacou o secretário.

Campinas

A abertura da 1ª edição do Sabor de SP 2023 foi no último domingo (16.7) com o deslocamento de cinco jornalistas por municípios que integram a rota gastronômico da região: Circuito das frutas, Circuito das Águas, Bem Viver e Roteiro dos Bandeirantes, percorrendo vinícolas, queijarias, alambiques, restaurantes, fazendas e demais propriedades rurais.

No dia 21, no Senac Campinas, produtores rurais e empresários do setor participam de uma série de capacitações, além de uma aula-show com a renomada chef de cozinha e madrinha da rota, Carole Crema. A semana da gastronomia termina no dia 22 com um festival aberto ao público, a presença de dez produtores artesanais e cinco restaurantes, trazendo os destaques da culinária regional aos visitantes.

Cada edição do Sabor de SP incluirá as press trips com a participação de jornalistas e influencers especializados em turismo, capacitações ligadas ao setor, apresentação das ações da secretaria e interação com agentes públicos e privados locais (gabinete itinerante), e uma grande celebração com um festival gastronômico aos finais de semana, com entrada gratuita.

O Sabor de SP tem apoio de instituições como o Sebrae, a Faesp, Senar, a Aprecesp, a Amitesp, de prefeituras locais, do Campinas CVB, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Fundo Social. O programa acontece entre julho de 2023 e março de 2024.

Gabinete Itinerante

Ainda no dia 21, durante a semana do Sabor de SP, será realizado oficialmente o primeiro Gabinete Itinerante da Setur-SP, com apresentação das principais ações e programas e atendimento pela equipe técnica da secretaria a demandas de prefeituras locais. “O gabinete itinerante nos aproxima dos municípios, traz agilidade e eficiência, promovendo a descentralização da atividade turística”, afirma o secretário Roberto de Lucena.

Confira o calendário dos Festivais Gastronômicos Sabor de São Paulo:

Campinas – 22/07

Ribeirão Preto – 12/08

Registro – 26/08

Araçatuba – 23/09

Campos do Jordão – 07/10

São Carlos – 11/11

Santos – 25/11

São Paulo – 10/12

Presidente Prudente – 27/01

São José do Rio Preto – 24/02

Marília – 23/03