Agosto Lilás: Instituto Digital TV promove palestra com Delegada Rose no Ciesp Guarulhos

Em alusão ao Agosto Lilás, mês em que se intensificam as ações de combate à violência doméstica, o Instituto Digital TV promove uma palestra com a Delegada Rose no dia 9 de agosto, às 18h30, no auditório do Ciesp Guarulhos. O evento conta ainda com a participação das advogadas Erika Viana e Roberta de Camargo. Rosmary Corrêa, a Delegada Rose, como é mais conhecida, foi responsável pela implantação da primeira Delegacia de Defesa da Mulher no mundo, na cidade de São Paulo, no ano de 1985.

Além disso, ela foi eleita deputada estadual em 1990 e reeleita em 1994, 1998 e 2002, desenvolvendo um trabalho de combate à violência e discriminação contra a mulher. Ela também foi secretária de Estado da Criança, Família e Bem Estar Social.

O evento, que é aberto ao público geral e tem entrada gratuita, busca a conscientização pelo fim da violência doméstica contra a mulher e comemora os 17 anos da Lei Maria da Penha, considerada uma legislação referência na temática em todo o mundo. A lei, que recebe o nome da farmacêutica bioquímica que ficou paraplégica devido as agressões sofridas em 1983 do então marido, prevê vários tipos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, com diferentes formas de agressão, como violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Serviço

Palestra com a Delegada Rose

Quando: 9 de agosto Horário: 18h30

Onde: Ciesp Guarulhos | Rua Uruaçu, 100 – Jardim Leila

Entrada gratuita