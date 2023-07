Prefeitura alerta para interdições no trânsito no domingo para a meia maratona

A Prefeitura de Guarulhos alerta para a interdição temporária do trânsito em um trajeto de 21 km da região central, a partir das 4h de domingo (30), para a realização da segunda meia maratona internacional da cidade. A circulação de veículos deverá ser liberada a partir das 12h30.

A preparação das vias e da estrutura do evento terá início às 22h de sábado (29) e, durante o evento, a segurança e o monitoramento do percurso serão realizados por patrulhamentos de agentes municipais e o acompanhamento do trajeto e do entorno, por meio de câmeras da Central de Inteligência Integrada de Guarulhos.

Confira as vias que sofrerão interdições

Rua Doutor Carlos de Campos X Avenida Papa João XXIII

Avenida Salgado Filho X Rua Soldado Adão Wojcik

Avenida Salgado Filho X Rua Cabo Vicente José de Almeida

Avenida Salgado Filho X Rua Cabo Otávio Sinésio Aragão

Avenida Salgado Filho X Rua Cabo Oswaldo José de Oliveira

Avenida Salgado Filho X Rua Mario de Jesus Rodrigues

Avenida Salgado Filho X Rua Joaquim da Silva Frade

Avenida Salgado Filho X Rua Maria Nardi de Carlos

Avenida Salgado Filho X Avenida Suplicy

Avenida Salgado Filho X Rua Roberto

Avenida Salgado Filho X Rua Ronaldo

Rua Capitão Capelão Antônio Álvares da Silva X Rua Terceiro-Sargento Aquino Araújo

Avenida Salgado Filho X Rua Maria Tereza

Rua Sargento Orlando Randi X Rua Terceiro-Sargento Aquino Araújo

Rua Celso X Rua Conselheiro Antônio Prado

Avenida Salgado Filho X Rua Jaiminho

Avenida Salgado Filho X Soldado Elías Vitorino De Souza

Avenida Salgado Filho X Rua Soldado Eliseu José Hipólito

Avenida Salgado Filho X Avenida Paulo Faccini

Rua Antônio Romano X Rua Caetano D’andréa

Avenida Paulo Faccini X Rua Donato Ribeiro

Rua Donato Ribeiro X Rua Caetano D’andréa

Avenida Paulo Faccini X Rua Antônio Romano Filho

Rua Antônio Romano Filho X Rua Natividade

Rua Delezinho de Almeida Franco X Rua Natividade

Rua Delezinho de Almeida Franco X Avenida Paulo Faccini

Rua Margarida Maria Barbosa X Rua Ivan Marcheti

Avenida Paulo Faccini X Rua Ivan Marcheti

Rua Cidade de Araras X Rua Margarida Maria Barbosa

Viela Josefina Barbosa Calixto X Rua Brás Cubas

Avenida Paulo Faccini X Rua Josefina Barbosa

Avenida Paulo Faccini X Rua Túlio Martelo

Rua Túlio Martelo X Rua Brás Cubas

Rua Coral X Rua Brás Cubas

Rua Professora Brasília Castanho de Oliveira X Rua Brás Cubas

Rua Brás Cubas X Rua Libânio José Antônio

Avenida Paulo Faccini X Rua Libânio José Antônio

Avenida Tiradentes X Rua Brás Cubas

Avenida Tiradentes X Rua Alexandre de Oliveira Calmon

Avenida Tiradentes X Avenida Salgado Filho

Avenida Tiradentes X Avenida Esperança

Avenida Tiradentes X Rua Túlio Brancaleoni

Avenida Tiradentes X Rua Maria de Castro Mesquita

Avenida Tiradentes X Avenida Paulo Faccini

Avenida Paulo Faccini X Rua Soldado Ermínio Cardoso

Avenida Paulo Faccini X Rua Marajó

Avenida Paulo Faccini X Rua Carlos Augusto Bresser

Avenida Paulo Faccini X Praça Júlio Ramos Barbosa

Avenida Paulo Faccini X Rua Dona Olinda de Albuquerque

Rua Tabajara X Avenida Paulo Faccini

Avenida Paulo Faccini X Rua Diogo de Farias

Avenida Paulo Faccini X Rua Siqueira Campos

Rua Sílvio Barbosa X Rua Guaraciaba

Rua Diogo Farias X Rua dos Cubas

Rua Lázaro Bueno Oliveira X Rua Corina

Avenida Paulo Faccini X Rua Lázaro Bueno Oliveira

Avenida Paulo Faccini X Rua Itaverava

Rua Do Rosário X Travessa do Rosário

Avenida Paulo Faccini X Travessa do Rosário

Avenida Monteiro Lobato X Rua do Rosário

Avenida Monteiro Lobato X Rua Harry Simonsen

Avenida Monteiro Lobato X Rua dos Metalúrgicos

Avenida Monteiro Lobato X Rua Felizarda Firmino de Andrade

Rua Francisco de Paula Santana X Praça dos Sindicatos

Rua José Triglia X Rua Alfonsus Guimarães

Avenida Antônio de Souza X Rua José Triglia

Avenida Antônio de Souza X Rua Padre Celestino

Avenida Antônio de Souza X Rua Francisco de Paula Santana

Rua Francisco de Paula Santana X Rua Barão de Mauá

Avenida Antônio de Souza X Rua Barão de Mauá

Avenida Tiradentes X Avenida Guarulhos

Avenida Tiradentes X Rua Força Pública

Avenida Guarulhos, 360 X Rua Antônio Iervolino

Avenida Guarulhos, 1.020 X Rua Antônio Iervolino

Avenida Guarulhos X Rua Santa Izabel

Avenida Guarulhos X Rua Vito Lilla

Avenida Guarulhos X Rua Carlos Roberto Doto

Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco X Rua Felipe Cabral de Vasconcelos

Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco X Rua Doutor João Batista Vasques

Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco X Rua Vito Lilla

Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco X Rua Constâncio Colalillo

Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco X Avenida Leonor

Rua Constâncio Colalillo X Rua da Cantareira

Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco X Rua São João

Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco X Rua Prefeito Gabriel José Antônio

Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco X Avenida Guarulhos, 845

Avenida Guarulhos X Rua Soldado José de Andrade

Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco X Rua General Osório

Rua Soldado José De Andrade X Rua General Osório

Avenida Aniello Pratici X Rua Soldado José de Andrade

Avenida Aniello Pratici X Rua Doutor Epitácio Pessoa

Avenida Aniello Pratici X Rua Doutor Artur Bernardes

Avenida Aniello Pratici X Rua Doutor Washington Luís

Rua José Bernardo Medeiros X Rua Soldado José de Andrade

Rua Padre Celestino X Rua Doutor Washington Luís

Avenida Monteiro Lobato X Rua José Campanella

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves X Rua José Campanella

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves X Rua Kida

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves X Posto Carreteiro (bairro Porto da Igreja)

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves X Rua Asea

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves X Avenida Monteiro Lobato

Avenida Monteiro Lobato X Rua Asea

Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1.063

Viaduto Cidade de Guarulhos (em seus dois sentidos)