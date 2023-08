Casal é condenado por aplicar golpe de R$ 25 mil em Marisa Orth

O casal Keila Bazilio e Diogo Giovanni terá que pagar uma multa de um salario mínimo para instituições beneficentes após aplicarem um golpe de R$ 25 mil na atriz Marisa Orth em 2019. Na data, Marisa estava com viagem marcada e recebeu um telefonema de uma mulher, que se identificava como atendente de banco, dizendo que transações irregulares haviam sido feitas na conta da atriz, que foi orientada a dobrar o cartão de credito e entregar a um motoboy.

Ao seguir os passos dados pela suposta atendente, a atriz teve seu celular bloqueado para que não pudesse bloquear o cartão pelo aplicativo do bando e, com os dados do cartão em mãos, gastaram mais de R$ 25 mil. O casal foi condenado por estelionato após quase quatro anos do acontecido.

De acordo com o colunista Rogério Gentile, do UOL, a pena seria, inicialmente, de um ano de reclusão em regime aberto, mas foi convertida em multa.