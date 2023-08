Ópera infantil Chapeuzinho Vermelho será apresentada em dois CEUs no próximo sábado

Depois da grande estreia e do sucesso de público, a temporada de apresentações da ópera infantil Chapeuzinho Vermelho segue até setembro, com apresentações às 10h e às 15h, respectivamente. Todas as encenações são gratuitas e têm classificação livre.

A estreia nos CEUs Pimentas e Bambi também destacou o encantamento do público com a história e a ambientação cênica. Composta em 1911, Chapeuzinho Vermelho é uma adaptação operística de César Cui, um dos compositores empenhados na construção da música russa.

A apresentação integra a programação do II Festival de Ópera de Guarulhos, iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, que oferece espetáculos gratuitos. Além de dar visibilidade à ópera e à música erudita, o evento também recebe cantores, diretores e especialistas do gênero relevantes na cena nacional.

A montagem

Ainda impactado pelo resultado alcançado com a adaptação da ópera russa, o responsável pela versão em português de Chapeuzinho Vermelho, o jornalista e tradutor Irineu Perpétuo, explicou que na ocasião em que foi composta a obra inspirou brincadeiras das crianças no universo da vida palaciana.

“É somente por volta de 1921 que temos notícias de sua execução para além dos domínios do palácio. Quando César Cui compôs a obra para o filho do czar, herdeiro do trono, ele a idealizou para esse ambiente intimista, doméstico, para que ela fosse realmente uma brincadeira de crianças”, explicou o tradutor.

O espetáculo em exibição em Guarulhos exalta ainda o protagonismo feminino, por meio da performance sensível e descontraída das cantoras Tatiane Reis, Daiane Scales e Cíntia Cunha, que brincam e divertem o público intensamente enquanto são acompanhadas pelo pianista Jordan Alexander.

Com direção cênica e cenografia de Felipe Venâncio e direção musical do maestro Kevin Camargo, o espetáculo foi estruturado em uma encenação própria para a exploração de novos espaços cênicos, o que reforça o aspecto pedagógico da montagem, tão fundamental em toda a atuação das orquestras de Guarulhos.

História cativa do imaginário popular

Irineu Perpétuo observou ainda que, diferente do ambiente do palácio, o espaço acolhedor que o elenco encontrou nos CEUs de Guarulhos favoreceu a aproximação e a apropriação da história, contada de maneira a encantar e deslumbrar tanto as crianças quanto os adultos.

“Na versão para o português fizemos o registro bem próximo do infantil, de modo que as crianças conseguissem cantar e o público pudesse entender cada uma das palavras para garantir o envolvimento de todos nesse universo mágico, que vai continuar a povoar o imaginário popular por muito tempo”.

Outro aspecto importante a destacar é que o libreto da ópera Chapeuzinho Vermelho foi escrito por Marina Stanislavona, uma das pioneiras da educação musical na Rússia, grandemente envolvida com a linguagem das crianças.

O circuito de apresentações da ópera Chapeuzinho Vermelho nos espaços educativos de Guarulhos segue até o dia 23 de setembro e conta com o apoio do programa Mais Futuro, que dentre vários aspectos objetiva a circulação de eventos culturais nos espaços públicos da cidade.

Confira as datas dos próximos espetáculos

26 de agosto

10h – Cemear

Rua Abílio Ramos, 122 – Macedo

15h – CEU Ottawa-Uirapuru

Rua Morada Nova, 208 – Jd. Ottawa

2 de setembro

10h – CEU Continental

Rua Alzimar Vargas Batista, 284 – Parque Continental II

15h – CEU Rosa de França

Rua Sergipe, s/nº – Jd. Rosa de França

9 de setembro

10h – CEU Paraíso-Alvorada

Rua Dom Silvério, s/nº – Vila Paraíso

15h – CEU Bonsucesso

Avenida Paschoal Thomeu, s/nº – Bonsucesso

16 de setembro

10h – CEU São Rafael

Rua Deus do Sol, s/nº – Vila São Rafael

15h – CEU Jardim Cumbica

Avenida Atalaia do Norte, 544 – Jd. Cumbica

23 de setembro

10h – CEU Parque São Miguel

Rua Joaquim Moreira, s/nº – Pq. São Miguel

15h – Teatro Adamastor

Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.