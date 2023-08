Moradores denunciaram uma obra inacabada na entrada do Jardim Ponte Alta na região do Bonsucesso. De acordo com eles, a situação está assim há mais de um ano e prejudica os pais que levam as crianças para o Centro Educacional Unificado (CEU), já que passam algumas dificuldades ao acessar o local com os menores, por não ter uma boa passagem.



“Não tem uma passagem decente para pedestre lá e sem contar que para os carros, a situação também é difícil”, a moradora, pontua.

