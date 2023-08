Trio de Guarulhos é preso após aplicar golpe de falso mecânico em Indaiatuba

Três homens moradores de Guarulhos foram presos acusados de aplicar o golpe de socorro mecânico em Indaiatuba. O caso aconteceu nesta terça-feira (22).

Segundo informações da Guarda Civil Municipal, os golpistas informavam as vítimas que os veículos possuíam problemas mecânicos. Era de competência de um deles abordar os motoristas se apresentando como mecânico. Em seguida, o trio simulava que consertava o veículo e, no momento do pagamento, os falsos mecânicos passavam valores maiores nas máquinas de cartão. Os criminosos foram presos e responderão pelo crime de estelionato. A GCM localizou junto com eles um jaleco de mecânico, duas máquinas de cartões, além de uma caixa de ferramentas.