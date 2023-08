São Judas Guarulhos recebe evento sobre paternidade atípica

A São Judas, que integra o maior e mais moderno Ecossistema de educação do Brasil: o Ecossistema Ânima, recebe na próxima quarta-feira (30), em sua unidade de Guarulhos, o 4° Encontro de Reflexão de Família Atípica com o tema “Paternidade Atípica Existe!”. O evento tem previsão de iniciar às 18h.

Neste encontro, serão compartilhadas experiências sobre a importância da figura paterna no contexto do autismo. A roda de conversas é uma oportunidade de aprender, trocar conhecimentos e fortalecer laços, além de se conectar com outros pais, aprender com especialistas e fortalecer a jornada na paternidade no autismo.

“Um dos pilares da São Judas se baseia em Conexão Coletiva, por isso buscamos diversas iniciativas que impactem positivamente a comunidade ao nosso redor. Ter uma conversa sobre paternidade e espectro autista é muito importante para troca de experiências entre diferentes familiares” explica Wando Vasconcelos, gerente da unidade Guarulhos.

O evento conta com organização da Rede Organize, apoio da ong Mulher do Leite e parceria da São Judas.

Para garantir os ingressos gratuitos, acesse: Link.



[Serviço]Paternidade Atípica Existe!

Local: Universidade São Judas – campus Guarulhos – Rua do Rosário, 476 – Macedo.

Data: 30/08.

Horário: 18h.