Ladeira íngreme causa dificuldades aos moradores do Jardim Iporanga

Uma ladeira extensa e íngreme na rua Lions, altura do número 37 no Jardim Iporanga, próximo a Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Rio de Janeiro, causa alguns acidentes prejudicando moradores do local. No vídeo gravado por câmeras de segurança ontem, um carro levava uma van branca por uma corda mas por conta da subida o veículo foi solto e fez com que a van descesse desenfreadamente.



Segundo moradores, a situação se torna inviável por conta da rua estar sem manutenção e por facilitar acidentes pela rapidez que os motoristas tentam subir a rua. No ano passado, o carro de uma das moradoras foi atingido após ela estacionar para abrir o portão da garagem e fez com que ela tivesse perca total do veículo.





- PUBLICIDADE -