Cyan Resort By Atlantica terá Festival Gastronômico em setembro

O mês de setembro no Cyan Resort by Atlantica será o mês mais saboroso do ano. O Festival Gastronômico do resort homenageará a culinária de um país diferente a cada final de semana deste mês. Para abrir o evento, no final de semana de 02 de setembro, será oferecido uma experiência gastronômica completa da culinária italiana, com uma estação de massas.

Para comemorar o feriado da Independência, no dia 09 de setembro, os pratos servidos serão típicos do Brasil, como a tradicional picanha à brasileira. Na semana seguinte, em 16 setembro, os hóspedes irão saborear deliciosos pratos do Peru. Um deles será o ceviche, um prato clássico do país preparado à base de peixes.

Em 23 de setembro, os pratos do Festival Gastronômico serão da culinária alemã, com destaque para as iguarias eisbein e chucrute. Para encerrar o evento, no dia 30 de setembro, o país escolhido será a Espanha e a paella será um dos pratos principais.

“Queremos inserir o Festival Gastronômico no cronograma de eventos anuais do resort. Além disso, é uma maneira de nos aproximar mais dos hóspedes e oferecer uma experiência completa, com diferenciais em gastronomia e lazer. Essa edição promete surpreender e agradar a todos os paladares”, revela Rodrigo Miluzzi, Gerente Geral do Cyan.

Em todo mês de setembro o Cyan Resort by Atlantica também apresentará uma programação especial dedicada às famílias, casais e grupos de amigos, com música ao vivo, aula de dança, oficinas gastronômicas para crianças e de artesanato para adultos, piquenique com o Tixa, caminhada e alongamentos, atividades para pais e filhos e somente voltadas ao público teen.

No feriado da Independência, por exemplo, o resort promoverá a festa da espuma e diferentes atividades, como futebol de sabão, hora do riso, hidro show, relaxamento e outras brincadeiras ao ar livre. E, no dia 9 de setembro, para celebrar o Festival Gastronômico, acontecerá o Carnaval fora de época com participação de um trio elétrico.

Confira a programação do Festival Gastronômico, que pode sofrer alterações.

– 02 de setembro: Italiana

– 09 de setembro: Brasileira

– 16 de setembro: Peruana

– 23 de setembro: Alemã

– 30 de setembro: Espanhola

Serviço

Telefone: (11) 4290-3977 ou 2136-5300

e-mail: [email protected]

Site: cyanresort.com.br

Endereço: Rodovia dos Bandeirantes, KM 72, Rio Abaixo, Itupeva, São Paulo