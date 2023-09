GCM e Proteção Animal resgatam cavalo ferido no Jardim Bela Vista

Um cavalo ferido, caído e debilitado foi resgatado por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos na noite desta segunda-feira (4) na avenida Martins Júnior, no Jardim Bela Vista. Após receber medicação e alimentação, o cavalo foi recolhido pelas equipes e encaminhado provisoriamente a um galpão nas imediações.

Ao amanhecer uma equipe especializada do DPAN iniciou os procedimentos para o transporte adequado do animal, que será levado para tratamento e acompanhamento veterinário no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). “É um cavalo mais velho, está desnutrido, bem cansado e debilitado”, explicou Juliana Kopczynski, veterinária e diretora do DPAN.

O animal está em observação no CCZ, onde recebe medicações, tratamento e alimentação adequada para que restabeleça a saúde.