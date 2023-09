GCM prende homem por violência doméstica no Jardim Ponte Alta

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu na noite desta segunda-feira (4) um homem por violência doméstica no Jardim Ponte Alta. A vítima ligou para a Central 153 e informou que o acusado estava mandando ameaças em textos e áudios por celular, além de fotos para mostrar que estava em um bar nas proximidades de sua residência.

Com as características físicas do acusado, fornecidas pela vítima, foi possível localizá-lo e detê-lo na rua Leste A. Com ele havia dois celulares, que foram apreendidos. As partes foram ouvidas pela autoridade de plantão no 7º Distrito Policial, que foi informada de que a vítima solicitou medida protetiva de urgência, mas o agressor ainda não havia sido intimado.

Diante do cenário, a autoridade lavrou boletim de ocorrência por violência doméstica com base no artigo 5º da Lei Maria da Penha, que define o crime contra a mulher como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. O autor ficou detido e à disposição da Justiça.