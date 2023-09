GCM faz inspeção veicular para identificar componentes de procedência ilícita no aeroporto

Agentes da Inspetoria de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos efetuaram uma operação de fiscalização e segurança viária nesta quarta-feira (27) na região do aeroporto internacional. O objetivo da ação foi identificar, com o uso de um equipamento de diagnóstico inteligente veicular, componentes e módulos de procedência ilícita que estejam instalados nos veículos.

A expectativa da corporação é inibir a incidência desses crimes contra o patrimônio que alimentam o mercado paralelo por meio dos desmanches clandestinos. O aparelho consegue detectar peças e equipamentos com queixa de furto ou roubo que estejam em outros veículos. As operações irão prosseguir de forma planejada e articulada com as demais forças de segurança para diminuir ao máximo os crimes dessa natureza na cidade.