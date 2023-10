Banda Del Rey faz show de lançamento do seu primeiro disco no Sesc Guarulhos nesta sexta

O que era para ser uma brincadeira virou coisa séria: inspirados pelas composições de Roberto e Erasmo Carlos, os músicos Chinaina e integrantes do Mombojó destilam emoções nos palcos brasileiros há 18 anos. No próximo dia 6 de outubro, sexta, às 20h, a Banda Del Rey faz show no Sesc Guarulhos. A apresentação integra a turnê de lançamento do seu primeiro álbum “O Disco”, registro fonográfico em que a banda celebra os compositores da Jovem Guarda.

Em “O Disco”, Chinaina (vocal), Vicente Machado (bateria), Chiquitito Corazon (teclado), Felipe S (guitarra) e O Príncipe (guitarra) superam todas as expectativas. O registro fonográfico foi lançado no dia 22 de agosto, data de estreia do programa musical “Jovem Guarda” (1965 a 1968) apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.

A escolha do repertório, que seria a parte mais difícil do trabalho, devido a quantidade de releituras que a banda faz ao vivo, acabou sendo a parte fácil.

“Escolhemos composições que ficaram famosas na voz de Roberto Carlos, mas que não são parcerias dele com Erasmo, e sim de outros compositores“, diz Chiquitito Corazon, tecladista.

Com esse conceito embalado, O Disco da Banda Del Rey presta uma homenagem a esses compositores brasileiros. Das 10 faixas do trabalho apenas “Ilegal, Imoral ou Engorda” é de autoria da dupla Roberto e Erasmo, nas outras canções, a Banda traz obras de Tim Maia, Helena do Santos, Renato Barros, Helio Justo e outros compositores.

“O Disco faz uma homenagem aos compositores que emprestaram suas canções a Roberto Carlos. Para os shows de lançamento do álbum, resolvemos incluir mais músicas desses músicos ao repertório, com o intuito de mostrar a importância desses artistas para a Jovem Guarda. São composições que todo mundo conhece, mas não faz de quem são os autores.”, destaca Chinaina.

Com canções dançantes e românticas, O Disco da Banda Del Rey celebra um dos movimentos musicais mais importantes do Brasil, e que marca gerações e corações até hoje.

Serviços do show:

Sesc Vila Guarulhos

Local: Teatro

Endereço: Rua Guilherme Lino dos Santos, 1200 – Jardim Flor do Campo

Dia: 6 de outubro

Horário: 20h

Ingressos: R$10 (credencial plena) / R$15 (meia entrada) / R$30 (inteira)

Compra de ingressos: https://www.sescsp.org.br/programacao/del-rey-2/

Banda Del Rey é:

Chinaina – Voz

Chiquitito Corazon – Orgão, Synth, pandeirola e voz

O Príncipe – Guitarra, violão e voz

Vicente Machado – Bateria

Felipe S. – Guitarra

Músico convidado: Estevan Sinkovitz Neto – Baixo

O Disco

Selo Pedra Onze

O Disco foi produzido pela Banda Del Rey.

Mixado por Chinaina no Estúdio Pedra Onze (SP)

Masterizado por Estevan Sinkovitz Neto no Lichen Ideias Sonoras (SP)

Capa Chiquinho Moreira

Fotos Pamella Gachido e Luiz da Fonte

Distribuição Altafonte

Assessoria de Imprensa Titita Dornelas

Produção executiva Pamella Gachido