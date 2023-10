GCM resgata animais silvestres feridos ou em situação de risco em pontos distintos da cidade

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgataram no decorrer desta semana várias espécies de animais silvestres em situação de risco ou feridos em pontos distintos da cidade. São aves, saruês e um lagarto teiú. As solicitações chegaram via Central 153 da GCM.

O lagarto estava dentro do Condomínio Minas Gerais, no Parque Cecap, que fazia as solicitações há dias. Porém, quando a equipe chegava ao local, o animal não estava mais. No entorno do bairro é comum a presença de lagartos. Os moradores ficaram assustados porque é um animal de porte, podendo atingir um metro e meio de comprimento. Eles se alimentam de rãs, frutas, vegetais, mas são atraídos por restos de comida no lixo de áreas urbanas.

O lagarto foi surpreendido em uma lixeira na noite desta quinta-feira (5), sendo contido por moradores, que acionaram a GCM. O resgate foi bem-sucedido e o animal foi liberado em seu habitat natural, uma área de mata.

Já a família de saruês foi encontrada em uma residência no Cabuçu na quarta-feira (4), também em área de mata, e por ali foi solta. Por sua vez, as aves foram achadas na Vila Augusta no dia 4 (um filhote de coruja), no Parque Continental I no dia 5 (carcará) e no Jardim Adriana (urubu) na terça-feira (3). Todas estavam feridas e resgatadas em vias públicas. Elas foram encaminhadas ao Centro de Referência em Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê.