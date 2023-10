Metalúrgicos de Guarulhos fazem Festa da Criança nesta quinta

Mais uma vez, será no Clube de Campo da entidade a Festa da Criança organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região.

Atrações – Será um dia inteiro de diversão com brinquedos para as crianças, bolha gigante na piscina, futebol de sabão, pintura artística facial, tatuagem de henna, escultura com bexigas, pipoca, cachorro-quente, algodão doce, refrigerante e água. A animação será com o cantor mirim Murilo Araújo, do The Voice Kids.

Haverá ainda distribuição de brindes para crianças até 12 anos e sorteios de vários brinquedos.

Outra atração da festa será a exposição “Maquetes do Patrimônio Histórico de Guarulhos”, do artista plástico Roberto Faria. São miniaturas de pontos históricos da cidade, feitas com material reciclável.

O secretário-geral José Carlos Santos Oliveira (Chorão) diz que está tudo preparado pra receber os grandes homenageados: as crianças. “Estamos organizando uma grande Festa das Crianças e vamos lotar o Clube de Campo como no ano passado. Serão momentos de alegria pra todos”, ele comenta.

Já o presidente Josinaldo José de Barros (Cabeça) convida os pequenos. “Esperamos uma grande festa, para as crianças e as famílias. Queremos que seja um dia de alegria e confraternização”, disse.

Serviço – Quinta-feira (12), das 10h às 16h, no Clube de Campo do Sindicato (rua Galáxia, 126, Parque Primavera). Gratuito. Exclusivo para sócios e dependentes.