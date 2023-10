Parque Shopping Maia recebe nova edição da corrida Run Kids

A corrida mais esperada do ano chegou. No domingo, dia 22 de outubro, o Parque Shopping Maia vai sediar a 5ª Guarulhos Run Kids – Toda Criança é UP! O evento contará com diferentes provas separadas por idade, além de muita diversão, onde o pódio é a inclusão.

As crianças poderão competir nas categorias de 50 metros, de 1 a 4 anos; 100 metros, de 5 a 7 anos; 200 metros de 8 a 10 anos; 300 metros, 11 e 12 anos; e 400 metros, 13 e 14 anos. O evento acontece no estacionamento do Parque Shopping Maia e as inscrições estão abertas até dia 21 de outubro, basta acessar aqui.

A Minha Down é UP! é uma associação que surgiu do desejo em promover a inclusão da Pessoa com Síndrome de Down. Atualmente é reconhecida como serviço de utilidade pública e realiza diferentes ações e atividades no município de Guarulhos, como a corrida Run Kids, que também incentivar hábitos saudáveis através da prática esportiva e da interatividade.

A inscrição dá direito a participação na corrida, acesso à Arena de corrida até 12:00, 1 camiseta, 1 número de inscrição, 1 medalha (importante cruzar a linha de chegada), um kit lanche e brinde dos patrocinadores.

Além da pista de corrida, os participantes poderão aproveitar a Arena de Atrações com Estação de Jogos Cognitivos, brincadeiras de rua, brinquedos infláveis, pintura facial, massinha e áreas de apoio e convivência social para todos os familiares.