Restaurante Popular do Taboão oferece cardápio especial de Dia das Crianças

Mais de 1,2 mil pessoas participaram nesta quarta-feira (11) do almoço especial de Dia das Crianças servido no Restaurante Popular do Taboão. Além do cardápio habitual composto por arroz, feijão, salada, carne desfiada e legumes refogados, a refeição foi incrementada com bolo de coco gelado, pipoca, cachorro quente, algodão-doce e balas para as crianças.

Durante o almoço, palhaços e mágicos do circo Tangará divertiram o público com truques e brincadeiras que encantaram os pequenos acompanhados por seus responsáveis. “Levar um sorriso para os rostos das crianças é uma coisa mágica e um almoço diferenciado, pensado especialmente nelas, é certamente uma alegria. Todos saíram daqui muito felizes”, contou, Fábio Cavalcante, secretário de Desenvolvimento e Assistência Social.

A ação contou com a parceria do Sonda Supermercados e do Grêmio Phibro para a distribuição de doces, da Aurora Alimentos, que doou salsichas para os lanches e do circo já citado que realizou a apresentação de forma voluntária.

Restaurantes populares em Guarulhos

A cidade possui três restaurantes populares, que servem almoço para pessoas em situação de vulnerabilidade social por R$ 1.

Endereços:

Restaurante Popular Zilda Arns: avenida Monteiro Lobato, 518, Macedo

Restaurante Pimentas: rua Joaquim Moreira, s/nº – Parque São Miguel

Restaurante Popular Josué de Castro: rua Adolfo Noronha, 49, Taboão