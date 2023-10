Trecho da avenida Paulo Faccini na região do Bosque Maia será interditado a zero hora desta quinta-feira

A partir da zero hora desta quinta-feira (12) a avenida Paulo Faccini, no trecho entre os números 1.691 e 2.003 sentido bairro, ficará interditado à circulação de veículos. A restrição, que deverá se estender até o final da tarde desta quinta-feira, ocorre em razão da realização da Caravana do Lazer, evento em comemoração ao Dias das Crianças, no Bosque Maia.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas quanto aos desvios que serão implementados.

Zona Azul

O uso das vagas de estacionamento rotativo Zona Azul estará liberado nesta quinta-feira, 12, em toda a cidade. O funcionamento do serviço será retomado na sexta-feira (13), a partir das 8h.