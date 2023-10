Falsos policiais são presos acusados de extorquir empresários em Guarulhos

A Polícia Militar prendeu três homens no Jardim Ansalca nesta sexta-feira (13) sob a suspeita de agirem como policiais civis para extorquir empresários em Guarulhos. Com o trio, mais de R$ 5 mil e armas falsas foram apreendidos.

Uma equipe estava em patrulhamento quando viu um carro passar na contramão da rua do Turvo. Ao pesquisar a placa do veículo, os policiais descobriram uma queixa de crime. Os suspeitou tentaram fugir da abordagem policial, porém foram presos em flagrante após uma breve perseguição. Durante a fuga, os homens abandonaram duas armas falsas.

Segundo a PM, os homens se apresentaram como policiais civis. O condutor do carro, inclusive, estava usando um distintivo pendurado no pescoço. Entretanto, durante a abordagem, eles confessaram que realizavam falsas fiscalizações em empresas na região de Guarulhos, com intuito de extorquir os proprietários.

Eles ainda contaram que a última fiscalização rendeu a quantia de R$ 4.000, de acordo com a Polícia Militar. Com o trio, foram apreendidos, no total, quatro celulares, uma algema e R$ 5.372, além de duas armas falsas.

O caso foi registrado no 4° Distrito Policial de Guarulhos como extorsão, associação criminosa e falsificação de selo público.