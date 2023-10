Após quase 2 anos, Supercombo retorna a Guarulhos com ‘Remédios’

Os fãs da banda Supercombo podem comemorar. Em solo guarulhense, a “Super”, como é carinhosamente chamada, realizará mais um grande show no Sesc Guarulhos, na sexta (27). Léo Ramos (voz, guitarra), Carol Navarro (voz, baixo), Paulo Vaz (teclado) e André Dea (bateria), promovem um grande espetáculo e divulgação do seu mais novo álbum, Remédios, em uma turnê mais do que especial a todos os entusiastas, amantes e fãs do rock nacional.

Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do Sesc Guarulhos e também pelo site oficial, em https://guarulhoscultural.com.br/agendacultural/supercombo-no-sesc-guarulhos/

Os preços variam entre R$ 10 e R$ 30. Não deixem essa oportunidade de ver uma das melhores bandas do Brasil passar. Supercombo em Guarulhos, é no dia 27 de outubro, às 20h.