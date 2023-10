A adolescente, de 15 anos, ateou fogo na casa em que morava com a mãe e filmou os colchões e outras objetos em chamas. “Ela via dormir agora é no inferno”, disse durante a gravação. Além do fogo, ela chegou a agredir a mãe.

À Polícia, a mãe revelou que a menina era usuária de drogas e uma discussão havia acontecido antes do ato porque a mãe não aceitou o relacionamento dela. A menor foi apreendida. O caso aconteceu em Picos, no Piauí.