Guarupass lança atendimento via WhatsApp para usuários do sistema de transporte público de Guarulhos e região

A Guarupass (Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de Guarulhos e Região) apresenta mais um novo serviço a seus usuários: atendimento pela plataforma WhatsApp.

Esse sistema traz um chatbot, ou seja, um assistente virtual, o Billi, que funciona por meio de um algoritmo desenvolvido para interagir com respostas e orientações para cada solicitação realizada.

No atendimento é possível receber informações sobre a loja Guarupass, os terminais de ônibus, compra de créditos e cartões do bilhete único. Cada opção leva a um conteúdo específico, com informações sobre o assunto desejado.

Para os próximos meses, a gama de serviços será ampliada, com a possibilidade de venda de créditos pela plataforma.

Mais facilidade e acesso 24h

Entre as principais vantagens da nova plataforma estão a facilidade de acesso ao serviço a qualquer momento, por meio de dispositivos móveis, com acesso à internet, utilizando o aplicativo WhatsApp.

Vale destacar ainda que a segurança empregada no sistema garante total sigilo das informações prestadas e dos dados dos usuários, como explica Márcio Pacheco, Diretor Executivo da Guarupass: “Todas as informações trocadas entre os usuários e a empresa são criptografadas, respeitando todos os processos da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) em nossas operações”.

O executivo destaca que a chegada deste novo serviço reforça ainda mais a presença multicanal da entidade junto ao cidadão guarulhense e ao usuário do transporte público da cidade: “Com o lançamento deste novo canal aumentamos as opções de contato e relacionamento do público conosco. Investimos na inovação e na tecnologia na prestação de serviços desde nossa fundação, há quase 30 anos. Se trata de uma marca registrada em nossas operações e que consideramos fundamental para a satisfação dos nossos clientes”.

Pacheco destaca que, com a chegada do atendimento pelo WhatsApp boa parte dos atendimentos hoje realizados pelo atendimento telefônico migrarão para o novo canal.

Para contatar a Guarupass via Whatsapp, acesse pelo (11) 2468-9894.