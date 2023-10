‘Achadinhos do Inter’: Conheça a nova forma de comprar no Internacional Shopping

Que tal ficar por dentro de todas as ofertas? O Internacional Shopping, localizado em Guarulhos, anuncia uma nova forma de saber as próximas novidades: um grupo no Telegram para divulgar os melhores produtos e descontos, com o objetivo de oferecer mais praticidade e conforto na hora das compras aos seus clientes.

O “Achadinhos do Inter”, localizado no Telegram, será um grupo atualizado diariamente com informações de loja, itens selecionados, preços, grade, localização, ofertas e todos os detalhes para que o cliente tenha a oportunidade de comprar produtos com as melhores ofertas. Além do mais, os consumidores ficarão atualizados em tempo real com as novas tendências e oportunidades nas mais de 300 lojas do empreendimento.

“O Internacional constantemente pensa em ajudar os consumidores da melhor maneira, por isso ter esse chat de achadinhos, não só garante uma experiência de compra exclusiva, como também nos aproxima dos clientes”, afirma Renan Rodrigues, coordenador de Marketing do Internacional Shopping.

Para fazer parte do grupo do Telegram, clique aqui e fique de olho nas redes sociais do empreendimento (@internacionalshopping).