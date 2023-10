Você na Prefeitura terá encaminhamento a vagas de emprego e a cursos de qualificação profissional

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria do Trabalho e do Centro Integrado de Emprego, Trabalho e Renda (CIET), vai disponibilizar vagas de emprego para quem comparecer a 18ª edição do Você na Prefeitura, que ocorre neste sábado, 21, das 9h às 13h, no CEU-Paraíso-Alvorada, região do Pimentas.

Para retirar a carta de encaminhamento às empresas e assim concorrer a uma das vagas, os interessados deverão apresentar RG, CPF e a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Quem ainda não têm a carteira de trabalho, poderá emitir a versão digital do documento durante o evento.

Cursos de qualificação

O evento também disponibilizará vagas nos seguintes cursos de qualificação profissional nos formatos online e presencial: informática, AutoCad, Bitcoin, Canva, Como ser um Youtuber?, inglês, auxiliar de veterinário, massagem modeladora, cabeleireiro, corte e costura, manicure e pedicure, português e matemática, barbeiro, Boas práticas da indústria farmacêutica e cosmética (BPF), cuidador de idosos, estamparia e personalização de brindes, manutenção de smartphones e tablets, marketing e vendas e redes sociais, maquiagem e design de sobrancelhas, mecânico e manutenção de ar-condicionado, organização de eventos, porteiro e controlador de acesso.

O evento

Em sua 18º edição, o Você na Prefeitura terá uma dinâmica diferente, com a reunião de todos os serviços da administração num único lugar, tais como: Fácil Guarulhos, van do Procon, alistamento militar, vacinação contra gripe e covid-19, Banco do Povo, inscrição para o Castramóvel, solicitação de zeladoria, iluminação pública e tapa-buracos, emissão do cartão do idoso, do cartão cidadão, entre outros.

Serviço

18ª Você na Prefeitura

Local: CEU Paraíso-Alvorada – rua Dom Silvério, s/nº, Vila Paraíso

Data: 21/10

Horário: 9h às 13h