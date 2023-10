Polícia Militar prende dois homens por porte ilegal de arma na Cidade Martins

Em patrulhamento, a Polícia Militar prendeu dois homens por porte ilegal de arma nesta terça-feira (17), na rua Dona Ercília Martins no bairro Cidade Martins. Ao realizar a abordagem pelo suspeito, a polícia encontrou uma arma de fogo do modelo calibre 6.35mm com sete disparos intactos, e ao ser questionado o rapaz alegou que tinha o objeto para defesa pessoal.



Já em busca pelo veículo foi achado embaixo do tapete do motorista outra arma de fogo, desta vez de 7.65mm, onde o homem afirmou que também a usava para se defender. Eles foram conduzidos ao 7º Distrito Policial (DP) na Estrada Velha de Nazaré no São João, onde o caso foi registrado como flagrante de porte de arma.

